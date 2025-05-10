Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 20 Yaralı

Çanakkale'de Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de yolcu otobüsü, bir kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay, Çanakkale-Ezine kara yolunda, İstanbul'dan İzmir’e seyir halinde olan Çanakkale Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı otobüs ile odun yüklü 33 ANK 274 plakalı kamyonun çarpışması ile gerçekleşti.

Olay Yerinde Anında Müdahale

Kaza ihbarının ardından, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde yaptığı açıklamada kazanın Ezine ilçesi yakınlarında gerçekleştiğini belirtti. Vali Toraman, kazanın sebebi olarak kamyonun karşı şeride devrilmesini gösterdi.

Hayatını Kaybedenler

Yaralıların hastanelere sevkinin yapıldığını ifade eden Vali Toraman, "Kazanın sonucunda 5 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 yaralı da ne yazık ki hastanede yaşamını yitirdi. Toplamda 8 kişi hayatını kaybetmiş durumda, 20 yaralı ise tedavi altına alındı" şeklinde konuştu.

Yaralıların Durumu

Durumu kritik olan yaralıların da bulunduğunu vurgulayan Toraman, diğer yaralıların tedavilerinin ayaktan sürdüğünü ifade etti. Vali ayrıca, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikatın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yol Trafiğe Açıldı

Kazanın ardından yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde, kazaya karışan araçlar ekipler tarafından kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak kullanılan yol, temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Vali Toraman, yaralıları ziyaret etmek üzere Ezine Devlet Hastanesi’ne gitti. Ziyarette kendisine Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk eşlik etti.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet dileyen Vali, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.