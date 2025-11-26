Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli çalıştı

Çanakkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar 14-20 Kasım tarihleri arasında yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 6 organizatör ile 105 kaçak göçmen yakalandı; aramalarda ise 6 araca el konuldu.

Gözaltına alınan 6 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 2 organizatörün mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 105 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

