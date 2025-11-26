Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 14-20 Kasım'da düzenlenen operasyonda jandarma 6 organizatör ve 105 kaçak göçmeni yakaladı; 6 araca el konuldu, göçmenler Ayvacık merkezine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 19:10
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli çalıştı

Çanakkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar 14-20 Kasım tarihleri arasında yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 6 organizatör ile 105 kaçak göçmen yakalandı; aramalarda ise 6 araca el konuldu.

Gözaltına alınan 6 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 2 organizatörün mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 105 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 6 ORGANİZATÖR...

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 6 ORGANİZATÖR VE 105 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 6 ORGANİZATÖR...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
3
Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
4
Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı
5
Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
6
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"
7
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama