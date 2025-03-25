Çanakkale'de Kaldırıma Çarpan Çalıntı Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de çalıntı olduğu belirlenen kamyonet, kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düştü ve sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:03
Çanakkale'de Kaldırıma Çarpan Çalıntı Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kamyonetin Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı

Çanakkale'de, yol kenarındaki kaldırıma çarparak alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü Efkan Orhan (36) hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan incelemede kamyonetin çalıntı olduğu bilgisi edinildi.

Kaza Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Ezine'den Çanakkale yönüne giden 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımında kaldırıma çarparak kontrolünü kaybetti. Kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı sonucu bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucunda Efkan Orhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Orhan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çalıntı Kamyonet ile İlgili İncelemeler Devam Ediyor

Jandarma ekipleri kazayla ilgili yaptıkları incelemede, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalındığını tespit etti. Araç sahibi D.P., Edremit Polis Merkezine çalıntı ihbarında bulunmuştu. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Efkan Orhan'ın sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü...

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü...

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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