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Çanakkale'de Motosiklet Kazasında 4 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 20:56
Çanakkale'de Motosiklet Kazasında 4 Yaralı

Çanakkale'de Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyü yakınlarında meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Kazdağları'ndaki Ayazma Mesire Alanı'na gitmekte olan Emre C. (22) idaresindeki 17 AGA 174 plakalı motosikletten yan yoldan çıkan Alan M. (16) tarafından kullanılan 17 TJ 477 plakalı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada ağır yaralanan Alan M., kaza sonrası ambulans helikopterle Çanakkale'deki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer yandan Emre C., arkasındaki yolcu Elçin K. ve diğer motosikletteki yolcu Uwais C.M. (13), ambulansla ilçe hastanelerine kaldırıldı.

Emre C. için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldıktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların aile bilgileri ise dikkat çekti; Alan M. ve Uwais C.M.'nin Almanya doğumlu olduğu, babalarının Türk, annelerinin Arjantinli olduğu ve Bayramiç'te ikamet ettikleri öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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