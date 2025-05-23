Çanakkale'de Nefes Borusuna Yemek Kaçan Öğrenci Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de nefes borusuna yemek kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi toprağa verildi. Barbaros İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Çağrı Misli (9), 19 Mayıs'ta kentteki bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yerken nefes borusuna parça kaçırdı.

Olay sonrası fenalaşan Çağrı Misli, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, küçük öğrenci burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük Çağrı için Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve ailesi taziyeleri burada kabul etti. Cenaze namazı, ikindi vakti kılındıktan sonra Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Misli'nin öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katılarak acılarını paylaştı.

Çanakkale'de nefes borusuna yemek kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi toprağa verildi. Küçük öğrenci için Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale'de nefes borusuna yemek kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi toprağa verildi. Küçük öğrenci için Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.