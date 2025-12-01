Çanakkale'de Şahinli Köy Yoluna İnen Ayı Cep Telefonu Kamerasında

Çanakkale'de Şahinli köy yoluna inen ayı cep kamerasında

Lapseki'ye bağlı köy girişinde kısa süreli şaşkınlık

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyü girişinde bir ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracıyla seyir halinde olan Cüneyt Efe, köyün hemen girişindeki yolda karşısına çıkan ayıyı fark ederek o anları telefon kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde ayının, yoldan geçen diğer araçlardan ürkerek kırsal alana doğru kaçarak gözden kaybolduğu görüldü.

