Çanakkale'de Şap Hastalığı Nedeniyle Yeni Karantina Uygulaması

Çanakkale'de Şap Hastalığı Hızla Yayılıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, şap hastalığı şüphesi nedeniyle Ahlatlıburun köyünde karantina uygulamasına başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde faaliyet gösteren bir işletmeden hayvan numuneleri aldı.

Karantina Sebepleri ve Uygulamalar

Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda, hastalık bulgularının kesinlik kazandığı belirlendi. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla, bu köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Hastalığın tespit edildiği işletmedeki ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Daha önce, aynı ilçeye bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede 7 Nisan'da şap hastalığı tespit edilmesi üzerine de karantina uygulaması başlatılmıştı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.