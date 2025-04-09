DOLAR
38 0,48%
EURO
41,87 -0,15%
ALTIN
3.781,42 -4,06%
BITCOIN
2.969.892,35 -1,4%

Çanakkale'de Şap Hastalığı Nedeniyle Yeni Karantina Uygulaması

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle Ahlatlıburun köyünde karantina başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:41
Çanakkale'de Şap Hastalığı Nedeniyle Yeni Karantina Uygulaması

Çanakkale'de Şap Hastalığı Hızla Yayılıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, şap hastalığı şüphesi nedeniyle Ahlatlıburun köyünde karantina uygulamasına başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde faaliyet gösteren bir işletmeden hayvan numuneleri aldı.

Karantina Sebepleri ve Uygulamalar

Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda, hastalık bulgularının kesinlik kazandığı belirlendi. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla, bu köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Hastalığın tespit edildiği işletmedeki ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Daha önce, aynı ilçeye bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede 7 Nisan'da şap hastalığı tespit edilmesi üzerine de karantina uygulaması başlatılmıştı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı
3
Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı
4
Ankara'da Sahte İçkiden Zehirlenme Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor
6
Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama