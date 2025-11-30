Çanakkale'de Yağış Hasarına Karşı Saha Tespitleri Devam Ediyor

Çanakkale'de saha tespit çalışmaları aralıksız sürüyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde son günlerde etkili olan yağışların oluşturabileceği hasarlara karşı saha tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin önceliği; tarım ve hayvancılık alanları

Yetkililer, 2 gündür aralıklarla devam eden yağışların ardından oluşabilecek sel, su baskını ve şiddetli yağış riskine karşı yoğun bir denetim ve tespit programı yürütüyor.

Teknik personeller, ekili ve dikili alanlar, depolar ve hayvan barınakları başta olmak üzere zarar görebilecek tüm noktaları yerinde inceleyerek, hasar tespiti ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Müdürlük yetkilileri, sahadan gelecek raporlar doğrultusunda zarar tespitinin hızla tamamlanacağını ve çiftçilere rehberlik edecek önlemlerin uygulanacağını belirtti.

