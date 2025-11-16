Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Çanakkale'de 18. Mekanize tugay komutanlığında düzenlenen Yıldırım-2025 tatbikatında seferberlik sistemi, yedek personel eğitimi ve müşterek faaliyetler test edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:13
Çanakkale'deki 18’inci Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi.

Gelibolu ilçesindeki 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında ise metinde yer aldığı şekilde Yıldırım-2017 Seferberlik Tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatın Amacı

Tuğgeneral Haluk Erdem yaptığı konuşmada, "Ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesi, ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkündür. Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen ‘Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları’ kapsamında 12 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3-14 Kasım 2025 tarihleri arasında ‘Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı’ 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda icra edilmektedir. Günümüz uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında birliklerin harbi hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışabilme yetenekleri önem arz etmektedir. Bu düşünceyle planlanan Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı kapsamında seferberlik sisteminin tüm fonksiyonlarıyla denenmesi, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin icra edilmesi, ayrıca tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi faaliyetleri icra edilmektedir" dedi.

Uygulama ve Ziyaretler

Konuşmanın ardından seferberlik durumunda göreve alınacak yedek personelin işlemleri çadırlarda yapıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve beraberindekiler çadırları ziyaret etti, ardından yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sergisi ile tatbikat alanındaki birlikleri incelediler.

Tatbikat kapsamında birlikler atış, taarruz ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Katılımcılar

Tatbikata Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Asal Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

