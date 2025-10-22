Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bakü'de açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ziyaretçilere kapılarını açtı. Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonu ile düzenlenen etkinlik, hem tarih meraklılarını hem de akademisyenleri bir araya getirdi.

Açılış töreni

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Murad Hüseynov, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Tören, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile başladı; ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Büyükelçi Akgün etkinlikte yaptığı konuşmada: "Çanakkale'de gösterilen direniş ruhu, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Türkiye, ecdadımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkarak, barış, huzur ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Murad Hüseynov ise Çanakkale zaferinin tüm Türk dünyası için bir simge olduğunu vurgulayarak, müzenin Azerbaycan'a gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi gezisi ve sunumlar

Ziyaretçiler, Bakü'deki Müze Merkezi önünde ziyarete açılan müzeyi dolaşarak Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri inceledi, dijital gösterimler ve videoları izledi.

Müze etkinlikleri kapsamında, Bakü Yunus Emre Enstitüsünce Müze Merkezi bünyesindeki İstiklal Müzesi'nde kurulan "Cepheden Fotolarla Çanakkale Savaşları" başlıklı fotoğraf sergisi de gezildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuşmasında: "O büyük kahramanların bir tek hayali vardı. Bu toprakları düşman çizmesi altında bırakmamak ve vatan sağ olsun deyip orada şehit ya da gazi olmak." ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Çanakkale'de Türk dünyasının dört bir yanından gelen kahramanlar omuz omuza savaşmış, aynı idealler uğrunda can vermiştir. Bu sergi ile amacımız yalnızca tarihi anlatmak değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği bir kez daha hatırlatmaktır."

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Planlama ve Proje Grup Başkanı Yusuf Kartal ile Azerbaycanlı akademisyen Firdovsiye Ahmedova da Çanakkale Savaşı'nın tarihi ve stratejik önemini ve Türk dünyasının birliğinde oynadığı rolü konu alan sunumlar gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile "Cepheden Fotolarla Çanakkale Savaşları" fotoğraf sergisi, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.

