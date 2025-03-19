Çanakkale Türküsü'nün 1938 Kerkük Kayıtları Gün Yüzüne Çıktı

Çanakkale Türküsü'nden Tarihi Keşif

Çanakkale Türküsü, 1938'de Kerkük'te alınan taş plak kaydı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Bu tarihi eser, Muzaffer Sarısözen'in 1952'de Kastamonu'da derlediği versiyonunun ötesinde önemli bir veriyi gün yüzüne çıkardı.

YTB Projesi ve Keşif Süreci

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Irak Türklerinin Son Yüzyılı" projesi çerçevesinde araştırmalar başlattı. Proje kapsamında yapımcı yazar Ömer Beyoğlu ve ekibi, Irak'ta üç yıl süren incelemelerde bulundu. Çanakkale Türküsü'nün Kerkük'te kaydedilen versiyonları, müzik tarihine damgasını vurdu.

Taş Plak Kaydına Ulaşım

Beyoğlu, 1938 yılında Ali Merdan Leylanlı tarafından kaydedilen plakın, Irak Devlet Radyosu arşivinde bulunduğunu açıkladı. Böylece, Çanakkale Türküsü'nün kaydının ilk kez 1952'de değil, 1938'de Kerkük'te alındığı kesinleşti ve repertuvara dahil edildi.

Albüm ve Eserler

Bu tarihi keşifle birlikte projeye, 1961'de Kerkük'te İzzettin Nimet ve 1970'te Erbil'de Hacı Taha Benna tarafından kaydedilen Çanakkale Türküleri de dahil edildi. "Irak Türk Müziği" adıyla yayımlanan albüm, Türkiye'deki sanatçıların katkılarıyla zenginleştirildi.

Tarihi ve Kültürel Önemi

Beyoğlu, Çanakkale Türküsü'nün Kerkük'teki kaydının, Türklerin tarihi ve kültürel varlığı için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Bu eser, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Türkiye'yi değil, Irak'ta yaşayan Türkleri de etkileyen bir durum olduğunu gösteriyor.

Büyük Lansman Duyurusu

Projeyle ilgili yapılacak büyük lansman, kamuoyunun dikkatine sunulacak. Çalışmalara bir belgesel, kitap ve müzik albümü de dahil olacak.

Çanakkale Deniz Zaferi ile özdeşleşen Muzaffer Sarısözen'in 1952'de Kastamonu'da derlediği Çanakkale Türküsü'nün, 1938'de Kerkük'te alınmış taş plak kaydı ortaya çıkarılarak, Türkiye'de repertuvara dahil edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi ile özdeşleşen Muzaffer Sarısözen'in 1952'de Kastamonu'da derlediği Çanakkale Türküsü'nün, 1938'de Kerkük'te alınmış taş plak kaydı ortaya çıkarılarak, Türkiye'de repertuvara dahil edildi.