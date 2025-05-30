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Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Harbiye'de Buluştu

Candan Erçetin, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile Harbiye'de ilk kez sahne aldı. Konser büyük ilgi gördü!

Yayın Tarihi: 30.05.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 09:37
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Harbiye'de Buluştu

Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Harbiye'de Buluştu

Sanatçı Candan Erçetin, Balkan müziğinin önde gelen temsilcilerinden Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile ilk kez aynı sahneyi paylaştı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konser, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlik Detayları

Konserde, Erçetin ve orkestra, Balkan ve Türk dünyasından eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sunarak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İki kez bis yapan ekip, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Önümüzdeki Turne Programı

Ayrıca, Candan Erçetin, müzik kariyerindeki 30. yılı dolayısıyla düzenleyeceği turne ile hayranlarıyla buluşacak. 19 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 24 Temmuz’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 18 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 2 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin temsilcisi dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan...

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin temsilcisi dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, ilk kez aynı sahnede buluştu. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Erçetin ve orkestra, konserde Balkan ve Türk dünyasından şarkıların yer aldığı geniş bir repertuvar seslendirdi.

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin temsilcisi dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan...

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin temsilcisi dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, ilk kez aynı sahnede buluştu. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Erçetin ve orkestra, konserde Balkan ve Türk dünyasından şarkıların yer aldığı geniş bir repertuvar seslendirdi.

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