Canik'te Parklara Zarar Verildi: Canik Belediyesi Suç Duyurusu

Samsun Canik'te parklar kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi; Canik Belediyesi görüntüleri paylaşıp suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:31
Canik'te Parklara Zarar Verildi: Canik Belediyesi Suç Duyurusu

Canik'te Parklara Zarar Verildi

Samsun'un Canik ilçesindeki parklar, kimliği belirsiz kişilerce ciddi şekilde tahrip edildi. Olayın görüntüleri ve zarar gören alanlara ait fotoğraflar, Canik Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Duvarlarına yazı yazılan, oyun grupları yakılan ve kırılan parkların fotoğrafları 'yok artık' dedirtti.

Belediye'den Tepki ve Hukuki Adım

Park seferberliğini sürdüren Canik Belediyesi, "79. parkımızı hizmete sunmuşken bu hınç neden?" ifadelerini kullanarak zarar verenlere tepki gösterdi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Belediye paylaşımında, ilçede sosyal yaşam alanı seferberliğinin devam edeceği ve yeni parkların çocuklar ile vatandaşların hizmetine sunulmaya devam edeceği vurgulandı.

Canik Belediyesi, vatandaşlara kamu malına sahip çıkma çağrısında bulunarak; parkların temiz ve dikkatli kullanılmasını, zarar verilmesine müsaade edilmemesini istedi.

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE BULUNAN PARKLARA CİDDİ ZARARLAR VERİLDİ. CANİK BELEDİYESİ, PARKLARIN VE...

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE BULUNAN PARKLARA CİDDİ ZARARLAR VERİLDİ. CANİK BELEDİYESİ, PARKLARIN VE KAMU MALININ KORUNMASINA YÖNELİK VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE BULUNAN PARKLARA CİDDİ ZARARLAR VERİLDİ. CANİK BELEDİYESİ, PARKLARIN VE...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
3
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
4
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
5
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
6
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj
7
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı