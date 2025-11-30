Canik'te Parklara Zarar Verildi: Canik Belediyesi Suç Duyurusu

Canik'te Parklara Zarar Verildi

Samsun'un Canik ilçesindeki parklar, kimliği belirsiz kişilerce ciddi şekilde tahrip edildi. Olayın görüntüleri ve zarar gören alanlara ait fotoğraflar, Canik Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Duvarlarına yazı yazılan, oyun grupları yakılan ve kırılan parkların fotoğrafları 'yok artık' dedirtti.

Belediye'den Tepki ve Hukuki Adım

Park seferberliğini sürdüren Canik Belediyesi, "79. parkımızı hizmete sunmuşken bu hınç neden?" ifadelerini kullanarak zarar verenlere tepki gösterdi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Belediye paylaşımında, ilçede sosyal yaşam alanı seferberliğinin devam edeceği ve yeni parkların çocuklar ile vatandaşların hizmetine sunulmaya devam edeceği vurgulandı.

Canik Belediyesi, vatandaşlara kamu malına sahip çıkma çağrısında bulunarak; parkların temiz ve dikkatli kullanılmasını, zarar verilmesine müsaade edilmemesini istedi.

