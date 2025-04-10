Çankaya Köşkü'nde Uyuşturucu Suçları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çankaya Köşkü'nde Uyuşturucu Suçları Çalıştayı Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Çankaya Köşkü'nde "Ceza ve İnfaz Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Suçları Çalıştayı"nı gerçekleştirerek, uyuşturucu konusunun 21'inci yüzyılda küresel bir tehdit haline geldiğine vurgu yaptı.

Mehmet Uçum'dan Açıklamalar

Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaskanın Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, uyuşturucu yetiştiriciliği ve kaçakçılığının terör örgütlerinin faaliyetleriyle iç içe geçtiğini belirtti. Uçum, "İnsanlığa yönelik bu iki büyük tehdidin global merkezlerce organize edildiğini gösteriyor," dedi.

Uyuşturucu kullanımının bilinçli ve sistematik bir şekilde teşvik edildiğini ifade eden Uçum, bu durumun küresel bir operasyon haline geldiğini vurguladı. Bunu destekleyen unsurlardan biri, uyuşturucu üretiminde en son teknolojilerin kullanılması ve modern uyuşturucu üretim tesislerinin kurulmasıdır.

Küresel Propagandalar ve Etkileri

Uçum, "Uyuşturucu kullanımının teşvikine yönelik çok kapsamlı ideolojik, kültürel propagandalar ve kampanyalar var. Hollywood ve sosyal medya üzerinden, uyuşturucu kullanımının sıradan olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor," şeklinde konuştu.

Ayrıca, sigara konusunda yasakçı bir politikaya sahip olan bazı ülkelerin, uyuşturucu konusundaki aşırı liberal yaklaşımlarına dikkat çekilerek, bu durumun küresel uyuşturucu kartelleri ve bazı uluslararası şirketler tarafından desteklendiği ifade edildi.

Caydırıcılık Sağlanamadı

Uçum, Türkiye'de uyuşturucu suçları için öngörülen hapis cezalarının 2005 yılından bugüne %500 oranında arttığına ancak bu önlemlerin caydırıcılığı sağlamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Devletin görevi olan gençleri alkol ve uyuşturucudan koruma hedefine vurgu yapan Uçum, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede sosyal ve tıbbi önlemlerin önemine dikkat çekti. Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı çalıştayın hukuki boyutları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde "Ceza ve İnfaz Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Suçları Çalıştayı" yapıldı. Çalıştayın açılışında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum (sağ 4) konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde "Ceza ve İnfaz Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Suçları Çalıştayı" yapıldı. Çalıştayın açılışında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum (sağ 4) konuşma yaptı.