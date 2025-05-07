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Çankırı'da Zirai Don Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çankırı'da zirai don nedeniyle etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:16
Çankırı'da Zirai Don Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çankırı'da Tarım Arazilerinde Zirai Don Felaketi İnceleniyor

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri ve diğer tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Müdürlük, bu süreçte 'Tarım Sahada' anlayışını benimseyerek üreticilerin bahçe ve arazilerini detaylı bir şekilde inceliyor.

Çiftçiye Destek ve Tarım Sigortası Bilgilendirmesi

İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, yaptığı incelemeler sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her zaman çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı. Candan, bitkisel üretim planlaması, tarımsal destekleme politikaları ve tarım sigortaları havuzu konularında çiftçileri bilgilendirerek, tarım sigortası yaptırmanın önemini ifade etti.

“Sigortalı üretim, çiftçiler için bir güvence. Tarım sigortası ile riskleri en aza indirerek çiftçilerimizin emeğini koruyoruz.” diyerek, tarımsal güvenliğin sağlanmasına dikkat çekti.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak...

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, "Tarım Sahada" anlayışıyla üreticilerin bahçe ve arazilerinde yapılan incelemelere katıldı.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak...

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, "Tarım Sahada" anlayışıyla üreticilerin bahçe ve arazilerinde yapılan incelemelere katıldı.

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