DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

Çankırı Valisi Taşolar, Ambulans Farkındalığı İçin Anons Yaptı

Çankırı Valisi Taşolar, ambulanslara karşı dikkat çekmek için anons yaptı. 'Fermuar Sistemi'ni tanıttılar.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:06
Çankırı Valisi Taşolar, Ambulans Farkındalığı İçin Anons Yaptı

Çankırı Valisi Taşolar, Ambulans Farkındalığı İçin Anons Yaptı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, şehirde ambulanslara karşı dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bindiği ambulanstaki anons cihazından önemli uyarılarda bulundu.

Fermuar Sistemi Projesi

Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Vali Taşolar, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ile birlikte şehir turu yaptı. Bulut, ambulansın şoför koltuğuna geçerken, Vali Taşolar yan koltuktan anons yaparak sürücülerin dikkatini çekti.

Vali Taşolar, trafikte yoğun olan bölgelerde sürücülere “Sağdaki araçlar sağa, soldaki araçlar sola geçmeli” şeklinde anons ederek, ambulans geçişleri sırasında seyir halindeki araçların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair bilgi verdi.

Halkı Bilinçlendirme Çabası

Anons sırasında, Vali Taşolar, siren sesi duyulduğunda insanların kaygı duyabileceğini belirtti. “Bazen ne yapacağımı bilemeyebiliyorum, bu durumdaki herkesin de benzer bir durumla karşılaşabileceğini unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Taşolar, bu durumların üstesinden gelmek için sürücülerin ambulansların geçişine yardımcı olmasının önemini vurguladı.

Etkinlik sonrası, durdurulan araç sürücülerine Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ve sağlık personelleri tarafından fermuar sistemi hakkında detaylı bilgi verildi. Bu tür bilgilendirmelerle şehirdeki ambulans geçişleri sırasında yaşanabilecek sıkışıklıkların azaltılması hedefleniyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar (solda), "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekmek için bindiği...

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar (solda), "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekmek için bindiği ambulansta anons yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
3
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
4
Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı
5
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
6
Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'
7
TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!