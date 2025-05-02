Çankırı Valisi Taşolar, Ambulans Farkındalığı İçin Anons Yaptı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, şehirde ambulanslara karşı dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bindiği ambulanstaki anons cihazından önemli uyarılarda bulundu.

Fermuar Sistemi Projesi

“Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Vali Taşolar, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ile birlikte şehir turu yaptı. Bulut, ambulansın şoför koltuğuna geçerken, Vali Taşolar yan koltuktan anons yaparak sürücülerin dikkatini çekti.

Vali Taşolar, trafikte yoğun olan bölgelerde sürücülere “Sağdaki araçlar sağa, soldaki araçlar sola geçmeli” şeklinde anons ederek, ambulans geçişleri sırasında seyir halindeki araçların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair bilgi verdi.

Halkı Bilinçlendirme Çabası

Anons sırasında, Vali Taşolar, siren sesi duyulduğunda insanların kaygı duyabileceğini belirtti. “Bazen ne yapacağımı bilemeyebiliyorum, bu durumdaki herkesin de benzer bir durumla karşılaşabileceğini unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Taşolar, bu durumların üstesinden gelmek için sürücülerin ambulansların geçişine yardımcı olmasının önemini vurguladı.

Etkinlik sonrası, durdurulan araç sürücülerine Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ve sağlık personelleri tarafından fermuar sistemi hakkında detaylı bilgi verildi. Bu tür bilgilendirmelerle şehirdeki ambulans geçişleri sırasında yaşanabilecek sıkışıklıkların azaltılması hedefleniyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar (solda), "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekmek için bindiği ambulansta anons yaptı.