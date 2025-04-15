Cansuyu Derneği Ramazan'da 40 Ülkede Yardıma Ulaştı

Cansuyu Derneği'nin Ramazan'daki Çalışmaları

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında Gazze, Yemen ve Arakan gibi kriz bölgeleri de dahil olmak üzere 40 ülke ve 83 bölgede yardıma muhtaç insanlara destek sağladı.

Yardım Faaliyetleri

Dernekten yapılan açıklamalara göre, Ramazan süresince kumanya dağıtımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine hediyeler, bayramlıklar ve kırtasiye setleri ulaştırıldı. 27 ülkede gerçekleştirilen yetim sponsorluğu programıyla aylık destekler sağlandı.

Suriye'ye Yapılan Yardımlar

Ramazan öncesi Suriye'ye 16 yardım tırı gönderilerek, ülkenin 11 bölgesinde 400 ton gıda yardımı yapıldı. Gazze'de ise 20 yardım tırı ile 20 bin aileye temel gıda ürünleri içeren koliler ulaştırıldı. Ayrıca, battaniye ve yatak gibi barınma malzemeleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Ramazan Süresince Gerçekleştirilen Dağıtımlar

Dernek, Gazze'de Ramazan boyunca 26 bin aileye ekmek, 30 bin aileye sıcak yemek ve 78 bin aileye içme suyu dağıttı. Fitre, fidye ve zekat gibi nakdi bağışları 5 bin Gazzeli aileye ulaştırarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Temiz Su ve Sağlık Hizmetleri

Ayrıca, Afrika ve Asya'da gerçekleştirilen 103 su kuyusu açılışı sayesinde yaklaşık 192 bin insanın temiz suya erişimi sağlandı. Kenya'da 87 katarakt ameliyatı gerçekleştiren dernek, pek çok ülkede adak, akika, şükür ve sadaka kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Böylelikle, Cansuyu Derneği, Ramazan dönemi boyunca Gazze, Yemen ve Arakan'daki kamplarla birlikte 40 ülkede etkili bir yardım çalışması yürütmüş oldu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda Gazze, Yemen ve Arakan'daki kamplar ile 40 ülke ve 83 bölgede yardıma muhtaçlara ulaştı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda Gazze, Yemen ve Arakan'daki kamplar ile 40 ülke ve 83 bölgede yardıma muhtaçlara ulaştı.