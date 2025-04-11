ÇASGEM Sanal Gerçeklik ile Çalışanlarını Risklere Karşı Eğitiyor

ÇASGEM, Sanal Gerçeklik ile Çalışanların Güvenliğini Artırıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÇASGEM), iş yerlerinde karşılaşılabilecek riskleri sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimleme fırsatı sunuyor.

Güvenli Çalışma Koşulları için Yenilikçi Çözümler

İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla eğitim veren ÇASGEM, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çalışanların gerçek hayatta karşılaşabilecekleri riskleri sanal ortamda görebilmesini sağlıyor. Kurum, eğitimlerinde 20 farklı iş güvenliği senaryosunu ele alarak, sahada en çok karşılaşılan riskleri düşük maliyetle deneyimleme imkanı sunuyor.

Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar

ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahanın ihtiyaçlarını gözlemleyerek çeşitli eğitimler verdiklerini belirtti. Gökçearslan, hem kamuna hem de özel sektöre yönelik eğitimler sağladıklarını vurgulayarak, 18,400 kişiye eğitim verdiklerini ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin uzaktan eğitim platformu üzerinden yaklaşık 100,000 kişinin eğitimlere eriştiğini kaydetti.

İnteraktif Eğitim Deneyimi

Gökçearslan, eğitimlerin etkili olması için teknolojiyi en iyi şekilde kullandıklarını belirterek, sanal gerçeklik hikayeleri, videoları ve VR gözlük kullanımının eğitim sürecine entegre edildiğini ifade etti. Kişilerin VR gözlüğü taktıklarında gerçek risklerle karşılaştıklarını belirten Gökçearslan, interaktif eğitimlerin kalıcı davranış değişiklikleri sağladığını vurguladı.

Geleceğe Yönelik Çalışmalar

Tek tip eğitim modelinden uzaklaşıp, çalışanların süreçten faydalanmasını sağlayacak bir ortam yaratmayı hedeflediklerini aktaran Gökçearslan, yapay zeka okur yazarlığı üzerine çalışmalarının devam ettiğini ve çalışma hayatındaki değişiklikleri öngörmeye yönelik raporlar hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (ÇASGEM), iş yerlerinde karşılaşılabilecek riskler sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimleniyor.​​​​​ İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi için sanal gerçeklik teknolojisini devreye alan kurum, eğitime katılanlara gerçek hayatta karşılaşabilecekleri riskleri sanal ortamda görebilme imkanı tanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (ÇASGEM), iş yerlerinde karşılaşılabilecek riskler sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimleniyor.​​​​​ İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi için sanal gerçeklik teknolojisini devreye alan kurum, eğitime katılanlara gerçek hayatta karşılaşabilecekleri riskleri sanal ortamda görebilme imkanı tanıyor.