Çaycuma'da 'Engelsiz Hayaller' Projesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Çaycuma — 3 Aralık

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Engelsiz Hayaller' Projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anısına bir kutlama programı düzenlendi.

Programa; Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, İYİ Parti İlçe Başkanı Sabahattin Durmuşoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Yaşar Kurtman, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Adem Kaya şunları söyledi:

"Bugün burada. Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinasyonunda hazırlanan ve İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Engelsiz Hayaller" Projesi kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu proje; devletimizin vatandaş odaklı hizmet anlayışının, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik güçlü iradesinin ve kurumlarımız arasındaki iş birliğinin somut bir yansımasıdır. Projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çaycuma Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün ortaklığıyla yürütülen bu proje ile; engelli vatandaşlarımızın spora erişimlerinin kolaylaştırılması, sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları ve toplum genelinde farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Spor etkinliklerinden kültürel faaliyetlere, farkındalık çalışmalarından sporcu tarama faaliyetlerine kadar geniş bir alanda yürütülecek çalışmaların, hem bireysel gelişime hem de toplumsal bütünleşmeye değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Engellerin, doğru imkânlar sağlandığında birer güç kaynağına dönüşebileceğini biliyoruz. Bizlere düşen; engelli bireylerimizin bu güçlerini ortaya çıkaracak ortamları oluşturmak, onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek ve hayatın tüm alanlarında eşit fırsatlara erişebilmeleri için gereken desteği sunmaktır. Bu düşüncelerle, "Engelsiz Hayaller" Projesinin ilçemize ve tüm engelli bireylere hayırlı olmasını diliyor; başta sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum"

Etkinlik kapsamında kurulan stantları gezen Kaymakam Adem Kaya, projede emeği geçenleri tebrik etti ve engellerin doğru imkânlarla aşılabileceğini vurguladı.

Programın sonunda katılımcılar, engelli bireylerin hazırladığı çalışmalar ve ürünlerin sergilendiği stantları inceleyip projeye katkı sunanlarla sohbet etti. Etkinlik, farkındalık ve dayanışma mesajlarıyla hatıra fotoğrafı çektirilerek, program sonunda yemek ikramıyla sonlandırıldı.

