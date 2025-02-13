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Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı İşçilerden İsyan

Çayırhan Termik Santrali işçileri özelleştirmeye karşı Anıtpark'ta basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ ve siyasi destekçilerden güçlü mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:26
Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı İşçilerden İsyan

İşçilerden Çayırhan Termik Santrali İçin Destek

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahalarının özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçileri, Ankara'da önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yürüyüş ve Toplanma

Çayırhan'dan yola çıkarak Ankara'ya ulaşan işçiler, Anıtpark'ta toplandı ve haklarını savunmak için seslerini yükseltti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı'nın Açıklamaları

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, işçilerin özelleştirme kararından derhal vazgeçilmesini talep etti. Atalay, geçmişteki özelleştirmelerin işçilere ve ülkeye olumlu bir katkı sağlamadığını belirterek, "Bu yol çıkmaz, bu yoldan vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.

Siyasi Destek ve İşçilerin Mücadelesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da kömür madenlerinin satışına karşı olduklarını dile getirerek işçilere destek verdi. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da işçilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Halkın Desteklediği Eylem

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyen işçilere bazı milletvekillerinin de katılarak destek vermesi dikkat çekti. İşçilerin Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldıkları bildirildi.

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