CCC İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı: 2050 Net Sıfır ve 2024'te 180 Ton Plastik Azaltımı

Continental Confectionery Company (CCC), 'Bu Dünya Bizim' vizyonuyla ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı; 2050 Net Sıfır hedefi ve 2024'te 180 ton plastik azaltımı öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:51
Continental Confectionery Company (CCC), sakız, şekerleme ve takviye edici gıda kategorilerindeki güçlü markalarıyla geniş tüketici kitlesine ulaşan yapısıyla, "Bu Dünya Bizim" yaklaşımı doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Şirket Profili ve Raporun Kapsamı

Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan CCC; Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon, Yıldız gibi markalarla sakız ve şekerleme; Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla takviye edici gıda üretimi yapıyor. Rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını şeffaf biçimde ortaya koyuyor ve Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır emisyon hedefini içeren bir yol haritası sunuyor.

Raporun Öne Çıkanları

Rapor, CCC'nin sürdürülebilirlik alanındaki somut adımlarını ve hedeflerini şöyle özetliyor:

2024'te ambalaj iyileştirmeleri neticesinde plastik kullanımında 180 ton azalma.

"Sıfır Atık" yaklaşımıyla üretim süreçlerindeki atıkların %95'inin geri dönüştürülmesi.

2022-2024 döneminde Ar-Ge harcamalarının 4 kat artırılarak 35 milyon TL’nin üzerine çıkarılması.

Yahya Ülker'in Değerlendirmesi

CCC Murahhas Azası Yahya Ülker rapora ilişkin olarak şunları söyledi: "İlk sürdürülebilirlik raporumuz sadece bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların yansıması değil; aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü taahhütlerimizin somut bir göstergesidir. Bu rapor, daha dirençli ve çevresel açıdan daha sorumlu bir gıda ekosistemi oluşturma vizyonumuza ışık tutuyor. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızla birlikte inovasyon, iş birliği ve bilim temelli hedefler doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümümüzü aynı azimle sürdüreceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz".

Bilim Temelli İklim Hedefleri

CCC, iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını raporda net hedeflerle ortaya koyuyor. Şirket, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarında %42 mutlak azaltım ve kapsam 3 emisyon yoğunluğunda %51,6 azaltım sağlamayı taahhüt ediyor. Ayrıca 2050 itibarıyla tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma hedefi raporda yer alıyor.

