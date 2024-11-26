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Çekya Genelkurmay Başkanı: Rus Saldırganlığı Nedeniyle Daha Fazla Askere İhtiyaç Var

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Rusya'nın saldırgan politikaları nedeniyle daha fazla askere ve askeri harcamalara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:29
Çekya Genelkurmay Başkanı: Rus Saldırganlığı Nedeniyle Daha Fazla Askere İhtiyaç Var

Çekya Genelkurmay Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan siyasetinin arttığını ve bu nedenle Çek ordusunun yeni ortak savunma taahhütlerine hazırlığının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, daha fazla askeri harcamaya, profesyonel ve muvazzaf askere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Rusya’nın Saldırgan Politikasına Dikkat Çekildi

Rehka, Çek komutanların katıldığı toplantıda, Rusya’nın Ukrayna ve Batı’ya yönelik artan saldırgan politikalarını ele aldı. Ayrıca, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de ittifak kurma çabalarına ışık tutarak, bu durumu dünyadaki demokratik ülkeler için bir savunma güçlendirme uyarısı olarak değerlendirdi.

Çek Ordusunun Gereksinimleri

Rehka, ülkesinin Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade ederken, “Yeni ortak savunma taahhütlerine, Çek ordusunun daha iyi hazırlanabilmesi için daha fazla askeri harcamaya ve daha fazla profesyonel askere ihtiyacı var.” dedi.

Savunma Bakanı'ndan Bütçe Çağrısı

Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Jana Cernochova, gelecek yıl için savunma bütçesinin gayri safi milli hasılanın yüzde 2’si değil, en az yüzde 3 veya 3,5 olması gerektiğini vurguladı. Cernochova, ancak bu şekilde ordunun ihtiyaçlarının karşılanabileceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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