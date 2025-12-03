Cem Kotan: Farkındalığımız 3 Aralık Engelliler Günü ile Sınırlı Değil

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde görev yapan özel gereksinimli personel ile bir araya geldi. Toplantıda personelin talepleri dinlendi ve belediyenin eşitlik ile erişilebilirlik ilkeleri yeniden vurgulandı.

Başkan Kotan'ın mesajı

Toplantıda duygularını paylaşan Kotan, personelle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve onlara her zaman destek olduklarını belirtti. Kotan, buluşmada şu sözlere yer verdi:

"Hayata karşı vermiş olduğunuz mücadele, direniş ve olumsuz şartlara karşı götürdüğünüz süreçler bizim için çok önemli ve her zaman için de bu yolculukta sizlere eşlik ediyoruz"

Kotan, özel gereksinimli bireyler için yapılan iyileştirme çalışmalarının süreceğini belirterek, deneyimini ve bağlılığını şöyle anlattı:

"Biliyorsunuz ben yıllardır sizlerin içerisindeyim. Derneklerimizin içerisindeyim, sizlerle birlikteyim. Sizlerle en çok görüşen belediye başkanlarından bir tanesiyim. Personelimiz bizim için kıymetli. Siz bizim için iki kat daha kıymetlisiniz. Hayata karşı vermiş olduğunuz mücadele, direniş ve olumsuz şartlara karşı götürdüğünüz süreçler bizim için çok önemli. Her zaman için de bu yolculukta sizlere eşlik ediyoruz. Biz konfor alanlarımız artarken sizlerin de artması taraftarıyız. Zaten hayatın bir zorluğunu çekiyorsunuz. Bu zorlukta biz sizlere nasıl yardımcı olabiliriz Belediye Başkanı olarak da Konyaaltı Belediyesi olarak da bunları düşünerek hareket ediyoruz"

Eşitlik ve erişilebilirlik vurgusu

Kotan, pozitif ayrımcılığın önemine dikkat çekti ve belediye bünyesindeki uygulamaların Konyaaltı genelinde örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Başkanın sözleri şöyle devam etti:

"Konyaaltı Belediyemiz bünyesinde bunu başaramazsak Konyaaltı’nda başarma şansımız yok. Bizim bunu başardığımızı düşünüyorum. Bizim meselemiz sadece 3 Aralık mevzusu değil. Bizim meselemiz engelli dostlarımızın yani sizlerin engelleri aşması. Eşit şartlarda yaşayabileceğimiz bir ortam için çalışıyoruz. Size her noktada saygı duyuyoruz. Sizlerle çalışmaktan çok memnunuz. Hepinizin hayata karşı ayrı ayrı bir başarı hikayeniz var. Dediğim gibi bu hayat yolculuğunda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz"

Personelden teşekkür

Toplantıda söz alan Konyaaltı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Irmak Çırakman, belediyenin görünürlük ve eşit çalışma olanakları sağlama çabalarına teşekkür etti. Çırakman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizi geri planda bırakmadığınız için, görünebilir kıldığınız için, diğer arkadaşlarımızla bizim eşit şartlarda çalışmamızı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım herkesin bizlerin farkında olduğu, bilinçli davrandığı ve bize engel oluşturmadığı bir Türkiye standartları oluşur. Biz kurum olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok sağlıklı bir kurumda çalışıyoruz. Bu yüzden biz çok şanslıyız size çok teşekkür ediyorum"

Bulunan ortamda özel gereksinimli personel, belediye yönetiminin kendilerini ötelenmiş bırakmamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Kotan'a teşekkürlerini iletti.

