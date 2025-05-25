Cem Özdel, Batı Afrika'nın İlk Fotoğraf Müzesinde Sergi Açtı

Cem Özdel, Batı Afrika'nın İlk Fotoğraf Müzesinde Sergisini Açtı

Foto muhabiri Cem Özdel, Batı Afrika'nın ilk fotoğraf müzesi olarak bilinen Saint-Louis Fotoğraf Müzesinde (MUPHO) etkileyici bir sergi düzenledi. Özdel'in "Yükselişler, kutsal Senegal'e yolculuk" adını verdiği sergi, Senegal'in başkenti Dakar'ın yaklaşık 250 kilometre uzağındaki Saint-Louis'de sanatseverlerle buluştu.

Serginin organizasyonu, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve MUPHO iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sergide, Özdel'in Senegal'de çektiği din ve doğa temalı toplam 11 fotoğraf yer aldı.

Açılışa, Senegal'in önde gelen eğitim kurumlarından Gaston Berger Üniversitesi öğrencileri, sanatçılar ve fotoğraf meraklıları katılım gösterdi. MUPHO'nun kurucusu Amadou Diaw, açılışta yaptığı konuşmada, Özdel’in eserlerinin Senegal toplumu içinde yer alan güzellikleri ve ritüelleri öne çıkardığını vurguladı.

Diaw, sergiye gösterilen yoğun ilgi karşısında duygulandığını belirterek, Özdel ile yollarının kesişmesine zemin hazırlayan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a da şükranlarını sundu. Sağman, Özdel'in fotoğraflarının sadece bir hikaye anlatmakla kalmayıp, izleyiciyi derin bir kültür yolculuğuna davet ettiğini ifade etti.

Cem Özdel, sergi ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: "Saint-Louis, yalnızca Senegal'in değil, aynı zamanda Afrika'nın kültürel hafızası. Fotoğraflarımın burada halkla buluşması benim için büyük bir onur. Fotoğraf, hem bir belge hem de bir yorum biçimi; ben de bakış açımı burada yaşayan insanlara ve ritüellere olan saygımla yansıtmaya çalıştım."

Bu prestijli sergi, kasım ayına kadar gezilebilir durumda olacak.

Cem Özdel Kimdir?

1977 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Cem Özdel, gazetecilik kariyerine 1999 yılında Milliyet gazetesinde başlamış, 2001 yılında Anadolu Ajansı’nda devam etmiştir. Özdel, Suriye savaşından Darfur'daki kıtlığa kadar birçok uluslararası krizle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Özdel'in, 2012 yılında Zonguldak'ta çektiği madenci fotoğrafları, hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda ödüle layık görülmüştür. 2016-2023 yılları arasında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi fotoğrafçısı olarak görev alan Özdel, 2023'te Anadolu Ajansı'ndan emekli olarak Dakar'a yerleşmiştir.

Foto muhabiri Cem Özdel, "Saint-Louis Fotoğraf Müzesinde (MUPHO)" fotoğraf sergisi açtı. Özdel'in "Yükselişler, kutsal Senegal'e yolculuk" isimli sergisi, başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis'de sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve MUPHO iş birliğinde düzenlenen sergide Özdel'in Senegal'de çektiği, din ve doğa temalı 11 fotoğraf yer aldı.

Foto muhabiri Cem Özdel, "Saint-Louis Fotoğraf Müzesinde (MUPHO)" fotoğraf sergisi açtı. Özdel'in "Yükselişler, kutsal Senegal'e yolculuk" isimli sergisi, başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis'de sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve MUPHO iş birliğinde düzenlenen sergide Özdel'in Senegal'de çektiği, din ve doğa temalı 11 fotoğraf yer aldı.