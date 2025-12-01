Cemal Öztürk İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Ankara'da 67 yaşında vefat eden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi; ilk kez bir milletvekili adına namaz kılındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:41
Cemal Öztürk İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Tören TBMM Camisi ve Şeref Kapısı Merdivenlerinde Gerçekleşti

Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden, 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk, 67 yaşındaydı.

TBMM'deki camide ilk kez bir milletvekili adına cenaze namazı kılındı. Namazın ardından törende tören korteji TBMM Şeref Kapısı Merdivenleri önünde toplandı ve uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve İsmet Yılmaz katıldı.

Etkinlikte ayrıca çok sayıda milletvekili ve Meclis personeli hazır bulundu. Tören, siyaset, meslektaşları ve yakın çevresi tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

ANKARA'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN ESKİ AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ CEMAL ÖZTÜRK İÇİN TBMM'DE İLK CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

