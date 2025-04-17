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Cemre Çarşısı, İstanbul'da Alışveriş ve İyiliği Buluşturuyor

TOGEM-DER'in düzenlediği Cemre Çarşısı, 18-20 Nisan tarihlerinde İstanbul'da açılacak. Alışverişin iyilikle buluşacağı bu etkinlikte sürdürülebilirlik ön planda.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:04
Cemre Çarşısı, İstanbul'da Alışveriş ve İyiliği Buluşturuyor

İstanbul'da Cemre Çarşısı Açılıyor

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından organize edilen Cemre Çarşısı, 18-19-20 Nisan tarihlerinde İstanbul'da kapılarını açacak. Dernek Başkanı Belma Sekmen, etkinliğin detaylarını paylaştı.

Etkinlik Hakkında Bilgiler

Cemre Çarşısı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yaklaşık 20 yıl önce kurulan TOGEM-DER'in en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Sekmen, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını dile getirdi.

Sekmen, “Cemre Çarşısı geçmişte iki kez düzenlendi. Bu sene Karaköy'de bulunan The Peninsula İstanbul'da olacaktır. Ramazan ve bayram tatili sebebiyle etkinliği daha ileri bir tarihe aldık, bu da avantaj sağladı; zira İstanbul'da hava ısındı ve turizm hareketlendi” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Aile Teması

Cemre Çarşısı'nın bu yılki temasının 'aile, iyilik ve sürdürülebilirlik'

Etkinlikte Neler Olacak?

70 kadar standın bulunduğunu ve bu stantların yerli, yabancı üreticilere, kadın girişimcilere ve deprem bölgesinden gelen kişilere verildiğini aktaran Sekmen, ayrıca etkinlikte çeşitli aktivitelerin de yer alacağını kaydetti.

“Kitap imza saatleri, workshoplar düzenleyeceğiz. Workshoplarda sıfır atık ve sürdürülebilirlik temalarını ön plana çıkaracağız. Gastronomi şefleri ve modacılar, sıfır atık prensibiyle ürünler geliştirecekler. Ayrıca 'ikinci şans' bölümüyle ikinci el ürünler de satılacak” dedi.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü...

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü organize ettiği Cemre Çarşısı, İstanbul'da 18-19-20 Nisan'da açık olacak. TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, gazetecilere açıklama yaptı.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü...

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü organize ettiği Cemre Çarşısı, İstanbul'da 18-19-20 Nisan'da açık olacak. TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, gazetecilere açıklama yaptı.

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