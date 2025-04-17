Cemre Çarşısı, İstanbul'da Alışveriş ve İyiliği Buluşturuyor

İstanbul'da Cemre Çarşısı Açılıyor

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından organize edilen Cemre Çarşısı, 18-19-20 Nisan tarihlerinde İstanbul'da kapılarını açacak. Dernek Başkanı Belma Sekmen, etkinliğin detaylarını paylaştı.

Etkinlik Hakkında Bilgiler

Cemre Çarşısı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yaklaşık 20 yıl önce kurulan TOGEM-DER'in en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Sekmen, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını dile getirdi.

Sekmen, “Cemre Çarşısı geçmişte iki kez düzenlendi. Bu sene Karaköy'de bulunan The Peninsula İstanbul'da olacaktır. Ramazan ve bayram tatili sebebiyle etkinliği daha ileri bir tarihe aldık, bu da avantaj sağladı; zira İstanbul'da hava ısındı ve turizm hareketlendi” dedi.

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