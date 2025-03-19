Cenin Belediye Başkanı Cerrar: İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın Altyapısını Yok Etti

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail’in saldırılarının Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen harabe hale getirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:37
Cenin Belediye Başkanı Cerrar: İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın Altyapısını Yok Etti

Cenin Belediye Başkanı Cerrar Açıklama Yaptı

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail ordusunun yaklaşık iki aydır süren saldırıları sonucunda, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısının tamamen yok olduğunu duyurdu.

Saldırılar 58. Günde

Cerrar, AA'ya yaptığı açıklamada, Cenin’deki saldırıların 58. gününe girdiğini belirterek, İsrail ordusunun hâlâ kampa ve kentin çeşitli mahallelerine askeri araçlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler sevk ettiğini vurguladı.

Felaket Durumu

Cerrar, kampa yönelik saldırıların kamp ve bitişik mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla yerindən edilmesine neden olduğunu ifade ederek, “Kamp artık bir felaket bölgesi haline geldi. İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti. Mülteci kampındaki tüm altyapının—yollar, kanalizasyon, su, elektrik ve iletişim ağları— %100 oranında yok edildiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Altyapı Tahribatı ve Diğer Etkiler

Cerrar, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerini yıktığını ve bazılarını ateşe verdiğini belirterek, saldırıların yalnızca mülteci kampıyla sınırlı kalmadığını ifade etti. Ayrıca, Cenin kentindeki altyapının %65

Yaygın Saldırılar ve Son Gelişmeler

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk olmak üzere 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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