Cenin Belediye Başkanı Cerrar: İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın Altyapısını Yok Etti

Cenin Belediye Başkanı Cerrar Açıklama Yaptı

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail ordusunun yaklaşık iki aydır süren saldırıları sonucunda, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısının tamamen yok olduğunu duyurdu.

Saldırılar 58. Günde

Cerrar, AA'ya yaptığı açıklamada, Cenin’deki saldırıların 58. gününe girdiğini belirterek, İsrail ordusunun hâlâ kampa ve kentin çeşitli mahallelerine askeri araçlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler sevk ettiğini vurguladı.

Felaket Durumu

Cerrar, kampa yönelik saldırıların kamp ve bitişik mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla yerindən edilmesine neden olduğunu ifade ederek, “Kamp artık bir felaket bölgesi haline geldi. İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti. Mülteci kampındaki tüm altyapının—yollar, kanalizasyon, su, elektrik ve iletişim ağları— %100 oranında yok edildiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Altyapı Tahribatı ve Diğer Etkiler