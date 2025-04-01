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Cenin Mülteci Kampı’na 71 Günlük Saldırı Devam Ediyor

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik 71 gündür sürdürdüğü saldırıları artırarak devam ettiriyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:46
Cenin Mülteci Kampı’na 71 Günlük Saldırı Devam Ediyor

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına aralıksız olarak 71. gününde süren saldırılarına devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, bazı evleri tahrip edip ateşe verirken, bazılarını da askeri karargaha dönüştürdü.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde de Cenin kenti ile mülteci kampına takviye kuvvet ve zırhlı araçlar sevk edildi. Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, 21 Ocak'tan bu yana devam eden saldırılardan dolayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki 3 bin 250 konutun kısmen veya tamamen yıkıldığını ya da yakıldığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

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