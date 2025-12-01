Çerçioğlu: AY-BAN ile Aydın Şehir Hastanesi Arasında Ücretsiz Ring Seferleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, AY-BAN ile Aydın Şehir Hastanesi arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Proje, yatırım ve hizmetleriyle Aydın’ın 17 ilçesinde vatandaşa hizmet eden Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplu ulaşıma destek sağlamak amacıyla çalışmaları sürdürüyor.

Sarı Civciv olarak da bilinen Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri filosuna 3 yeni körüklü araç ekleyerek gücünü artırdı. Her gün 40 binden fazla yolcu tarafından kullanılan halk otobüsleri, yeni araçlarla vatandaşların hizmetine devam edecek.

Filoya katılan yeni araçlar, yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi ile önümüzdeki günlerde hizmete açılacak AY-BAN banliyö istasyonu arasında gün boyunca ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Başkan Çerçioğlu: Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde yatırım ve projelerin süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırım, proje ve çalışmalarımıza devam ediyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Aydınlılardan aldığımız güç ile güzel kentimiz için çalışıyoruz. Çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Özlem Çerçioğlu

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, AYDIN’IN ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRİYOR