Çerçioğlu: Aydın İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz — Yol Çalışmalarında Son Durum

Başkan Özlem Çerçioğlu, AK Parti yöneticileriyle Aydın'daki yol ve bulvar çalışmaları ile Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolunu yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:24
Başkan Çerçioğlu saha incelemesinde: Kent için çalışmalar hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Mehmet Erdem, il yöneticileri ve AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ile birlikte kentte devam eden yol yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların odaklandığı noktalar

İncelemelerde, İncirliova-Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu ile Batı Çevre, Efeler ve Zeybekler Merkez Bulvarları'nda süren yol yapım, asfalt serimi ve kaldırım uygulamaları ele alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak ulaşımın daha konforlu ve hızlı hale gelmesi hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla ayrıca İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında alternatif bir güzergâh oluşturulacak.

Hedefler, maliyet ve süreç

Fen İşleri ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor; tamamlandığında yeni ulaşım güzergâhları Aydınlıların hizmetine sunulacak.

"Güzel Aydınımızın dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eşzamanlı olarak sürdürüyoruz. Yapımını sürdürdüğümüz, toplam maliyeti 110 milyon Türk Lirası olan yol çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşım daha hızlı ve konforlu hale gelecek. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı, projelerimizi ve hizmetlerimizi arttırarak sürdürecek, çalışmalarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Hastane çalışmaları yerinde incelendi

Başkan Çerçioğlu, İl Başkanı Erdem ve İl Kadın Kolları Başkanı Edremit ile il yöneticileri, Aydın Şehir Hastanesi’ndeki çalışmaları da inceledi. Heyet, hastanenin son durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'dan detaylı bilgi aldı.

