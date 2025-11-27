Çeşme'de Midyeciye Silahlı Saldırı Girişimi: Zanlı Yakalandı

Alacak verecek anlaşmazlığı kanlı bitti; olayda bir banka görevlisi hafif yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, çarşı merkezinde midye satan bir kişi, akrabası olduğu öğrenilen bir şahsın silahlı saldırı girişimine maruz kaldı.

Edinilen bilgiye göre saldırgan, açık ateş ederek hedef aldığı midyeciyi yaralamayı amaçladı. İlk atıştan kurtulan midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etmek istediği sırada silahın tutukluk yapması üzerine kaçarak yakındaki banka şubesine sığındı.

Kaçan saldırganı takip edenler ve bankada yaşanan arbedede, olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı. Çarşı merkezinde kısa sürede panik yaşandı.

Olay yerine intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, saldırgan ile midyecinin akraba olduğunu ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

