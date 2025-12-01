Çeşme’de Rekor Yağışa Rağmen Kutlu Aktaş Barajı Doluluğu %1'in Altında

28 Kasım sağanakları barajı canlandıramadı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 28 Kasım’da etkili olan sağanaklara rağmen, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı beklentilerin çok altında kaldı.

Meteorolojik verilere göre öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sele dönüşen yağışlar sonucu metrekareye 126 kilogram düşerken, baraj seviyesindeki artış sınırlı kaldı.

Yağış öncesinde yalnızca yüzde 0,01 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, yoğun yağışın ardından ancak yüzde 0,91 seviyesine yükseldi. Bu artış, kuru geçen yaz ve sonbaharın ardından kritik doluluk oranunu artırmaya yetmedi.

Mevcut durum, geçen yılla kıyaslandığında da kaygı verici: 2024 yılı Kasım sonunda doluluk oranı yüzde 6,85 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihlerde doluluk neredeyse kuruma noktasına gerilemiş durumda.

Yetkililer ve bölge sakinleri için Kutlu Aktaş Barajı’ndaki düşük doluluk, su temini ve tarımsal kullanım açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

ÇEŞME İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN METREKAREYE 126 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞMESİNE RAĞMEN İLÇENİN EN ÖNEMLİ SU KAYNAKLARINDAN BİRİ OLAN KUTLU AKTAŞ BARAJI'NDAKİ DOLULUK ORANINDA BEKLENEN ARTIŞ GERÇEKLEŞMEDİ.