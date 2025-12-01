Çeşme’de Rekor Yağışa Rağmen Kutlu Aktaş Barajı Doluluğu %1'in Altında

28 Kasım’daki metrekareye 126 kg yağmura rağmen Kutlu Aktaş Barajı doluluğu yüzde 0,91’e çıktı; su seviyesi %1’in altında kaldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:21
28 Kasım sağanakları barajı canlandıramadı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 28 Kasım’da etkili olan sağanaklara rağmen, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı beklentilerin çok altında kaldı.

Meteorolojik verilere göre öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sele dönüşen yağışlar sonucu metrekareye 126 kilogram düşerken, baraj seviyesindeki artış sınırlı kaldı.

Yağış öncesinde yalnızca yüzde 0,01 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, yoğun yağışın ardından ancak yüzde 0,91 seviyesine yükseldi. Bu artış, kuru geçen yaz ve sonbaharın ardından kritik doluluk oranunu artırmaya yetmedi.

Mevcut durum, geçen yılla kıyaslandığında da kaygı verici: 2024 yılı Kasım sonunda doluluk oranı yüzde 6,85 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihlerde doluluk neredeyse kuruma noktasına gerilemiş durumda.

Yetkililer ve bölge sakinleri için Kutlu Aktaş Barajı’ndaki düşük doluluk, su temini ve tarımsal kullanım açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

