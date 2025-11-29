Çeşme'de Sağanak Sele Dönüştü: Deniz Seviyesi ve Tahliye Tıkanması

Çeşme'de sağanak sel uyarısı: İlçe merkezinde su baskınları

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, lodosun da etkisiyle deniz seviyesinin anlık yükselmesine sebep oldu. İZSU Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre kıyı bandında ve yağmur suyu tahliye sistemlerinde tıkanma ve geri basma meydana gelince ilçe merkezinde su baskınları yaşandı.

Yağış verileri ve kritik bölgeler

İZSU verilerine göre, Musalla Deresi ile marinaya açılan dere kesiminde su seviyesi kritik düzeye ulaştı. Meteorolojik verilere göre saat 09.00 itibarıyla Karaburun-Çeşme hattında 124 mm yağış kaydedilirken; Dikili 46 mm, Karaburun 44 mm, Foça 40 mm ve Bergama 35 mm olarak ölçüldü. İZSU, durumla ilgili bilgilendirmeyi 09.30 itibarıyla paylaştı.

Esnaftan altyapı tepkisi

Çeşme genelinde altyapı eksiklikleri nedeniyle her yağmurda benzer sorunların tekrarlandığını belirten esnaf, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye tepki gösterdi. Ilıca'da dönercilik yapan esnaf Yaşar Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu her yıl böyle oluyor. Ama dünkü yağmur daha fazlaydı. Ama bu Çeşme'nin alt yapı sorunu var. Belediye Başkanımızdan bu altyapı sorununa destek vermesini istiyoruz. Dükkanımdaki bütün etler elektrikler gittiği için bozuldu. İş yerimde 300 bin lira zararım var. Esnaf zaten perişan oldu. Şu altyapı sıkıntısını çözsünler, artık yeter."

İzmir genelinde müdahale ve ihbarlar

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında kent genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşadı ve bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. İlde toplam 167 ihbar kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin 112 hattı üzerinden aldığı 61 ihbarın dağılımı şöyle: 44 ev su baskını, 11 iş yeri baskını, 3 hasar tespiti ve 2 araç su baskını. İZSU'nun 185 Çağrı Merkezi'ne ulaşan toplam 106 ihbarın 18'i Çeşme'den geldi; bu ihbarların 14'ü ev su baskını, 4'ü yol su baskını olarak rapor edildi.

Yetkililer bölgedeki tahliye hatlarının açılması ve hasar tespit çalışmalarına öncelik verirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

