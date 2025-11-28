Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde teknelerin bulunduğu bir plajda çıkan yangında 7 özel tekne alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Yangın, saat 11.00 sıralarında Ilıca Yıldızburnu Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede başlayan yangın kısa sürede bitişikteki diğer özel teknelere sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve Hasar

Yangının büyümesi üzerine bölgedeki teknelerin sahipleri teknelerini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü ve plaj çevresindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında 7 özel tekne kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yok; teknelerde ise büyük maddi hasar oluştu.

Soruşturma

Yangının çıkış sebebini belirlemek için ilgili birimler tarafından çalışma başlatıldı.

