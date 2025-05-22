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Cevdet Sunay 43. Ölüm Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 43. yılında düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:24
Cevdet Sunay 43. Ölüm Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Cevdet Sunay Mezarı Başında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 43. yılında mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Anma etkinliği, Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

İlk Sırada Aile ve Protokol Üyeleri

Törene, Cevdet Sunay'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Subutay Adaş katıldı. Anma, Sunay'ın öz geçmişinin okunması ile başladı.

Saygı ve Anma Töreni

Tören sırasında, Sunay'ın kabrine çelenkler bırakıldı. Aile fertleri de Sunay'ın kabrine çiçek bırakırken, etkinlik saygı duruşu ile sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 43. yılında mezarı başında...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 43. yılında mezarı başında törenle anıldı. Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Subutay Adaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 43. yılında mezarı başında...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, vefatının 43. yılında mezarı başında törenle anıldı. Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Subutay Adaş katıldı.

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