Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

Adana'da Ceyhan Nehri'nde Kirlilik Sorunu Büyüyor

Adana'nın can damarı olan Ceyhan Nehri, Çukurova'nın bereketli topraklarına hayat veren su kaynağı adeta can çekişiyor. Nehir yüzeyini kaplayan ürkütücü beyaz köpükler ve geniz yakan ağır koku, bölge halkının tepkisini çekiyor. Yüreğir ilçesi başta olmak üzere nehir kıyısında yaşayan vatandaşlar, "Artık yeter!" diyerek yetkililerden acil ve kalıcı çözüm talep ediyor.

Tarımsal Üretime Etkisi Büyüyecek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğarak Torosları aşan Ceyhan Nehri, 509 kilometrelik bir güzergah boyunca hayat veriyor. Ancak Adana sınırları içinde nehrin durumu alarm verici hale geldi. Özellikle Yüreğir ilçesi civarındaki yoğun köpürme ve yaydığı dayanılmaz koku, bölge sakinlerini çileden çıkardı. Bir zamanlar balıkların oynaştığı, çocukların etrafında neşeyle koşturduğu bu nehir, şimdi adeta bir zehir yatağına dönüşmüş durumda.

Adanalılar İsyan Ediyor

Nehir kenarında yaşayan vatandaşlar her gün bu korkunç manzarayla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bölge sakinlerinden Murat Ergin, yaşadıkları kabusa ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden geldiğini düşündüğümüz atıklar doğrudan nehrimize akıtılıyor. Bir zamanlar balık tuttuğumuz bu nehirde artık canlı yaşam belirtisi kalmadı. Balıklar ve bitkiler bu kimyasallardan olumsuz etkileniyor. Eskiden bu atıklar farklı bir dereden geliyordu ama şimdi tek bir noktadan yoğun bir şekilde boşaltılıyor. Yayılacak koku o kadar ağır ki, evlerimizde pencere açamıyoruz. Yetkililer bu suyun temiz olduğunu iddia ediyor ama simsiyah, köpüren su nasıl temiz olabilir?" diyerek haklı tepkisini dile getirdi.

AOSB'den Açıklama Geldi

İddiaların odağındaki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetimi, suçlamaları reddetti. AOSB'den yapılan açıklamada, Ceyhan Nehri'nin Kayseri Pınarbaşı'ndan doğarak Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden geçerek Adana'dan Akdeniz'e ulaştığına dikkat çekildi. "Bu kadar geniş bir havzaya sahip olan Ceyhan Nehri'ndeki herhangi bir kirliliğin, kaynağının sadece Adana'daki tek bir noktaya indirgenmesi bilimsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır," denildi.