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CHP'de Lütfü Savaş krizi devam ediyor: Özgür Özel Lütfü Savaş ile açıklamalarda bulundu

CHP'de Hatay'da yaşanan adaylık krizi devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, yeniden aday olması tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi. Özel, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Savaş ile Hatay için yapılan son anket sonuçlarını değerlendireceklerini belirtmişti.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:21
CHP'de Lütfü Savaş krizi devam ediyor: Özgür Özel Lütfü Savaş ile açıklamalarda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Hatay'da yaşanan adaylık krizi devam ediyor. Yeniden aday olması tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılmadı. Savaş, CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme yapacak. Özel, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Savaş ile Hatay için yapılan son anket sonuçlarını değerlendireceklerini belirtti.

CHP'de Hatay'da yaşanan adaylık krizi devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, yeniden aday olması tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi. Görüşmede Gökhan Zeybek, Selin Sayek Böle ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de hazır bulundu. Görüşmenin sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP lideri Özel, Savaş ile görüşmeden önce NOW TV'ye konuştu. Özel, Savaş ile Hatay'ın son durumunu ve yapılan son anket sonuçlarını değerlendireceklerini belirtti. Özel, Hatay'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Lütfü Savaş'tan daha iyi bir aday bulamadıklarını ifade etti.

Özel, cumartesi gecesi biten son anket çalışmasını paylaştı. “O anket şunu söylüyor. Bizim Hatay’da Lütfü Bey’in de desteğiyle birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımız gösteriyor. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı adayı şans yakalayacak. Lütfü Bey’le konuşacağız, bu konu üzerinden doğru bir Hatay alternatifi geliştireceğiz.” diye konuştu.

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