CHP-EMEP görüşmesi! Özgür Özel, Seyit Aslan’ı ağırladı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, EMEK PARTİSİ LİDERİ SEYİT ASLAN İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.

ÖZEL VE ASLAN ARASINDA GÖRÜŞME

CHP lideri Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.