CHP, Engelli Yurttaşların Haklarını Koruma İçin AYM'ye Başvurdu

CHP, engelli yurttaşlara yönelik ÖTV istisnalarının daraltılmasını içeren 7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına yaptıkları başvuru sonrası düzenlediği basın toplantısında kanunun birçok toplumsal kesimin haklarını ihlal ettiğini savundu.

Günaydın, malul ve engellilerin 5 yıl boyunca ÖTV'den muaf araç sahibi olabildiğini fakat yeni düzenlemenin bu süreyi 10 yıla çıkardığını belirtti. Bu durumun adaletle bağdaşmadığını vurguladı.

Öte yandan, engellilerin alacakları otomobillere %20 yerli katkı payı zorunluluğu getirilmesi ve Cumhurbaşkanına bu oranı %40'a kadar artırma yetkisi verilmesini eleştirdi. Günaydın, bu durumun engellilerin haklarını sınırlayan bir çerçeve oluşturduğunu kaydetti.

Günaydın, ayrıca iş kazası ve sağlık halleri nedeniyle ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin belirlenmesinde son üç aylık gelirler yerine son on iki aylık gelirlerin toplamının esas alınmasının da adaletle izah edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti.

CHP’nin AYM'ye yaptığı bir diğer başvuru ise, Cumhurbaşkanının yurt dışında görev yapacak personeli aylıksız izinli olarak göndermesine yönelik hükmün iptali için de gerçekleştirildi.

Aynı zamanda, 7537 sayılı kanunda yer alan çeşitli atama ve görevlendirme düzenlemeleri ile 178 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen atama yetkilerinin de iptali için başvuran CHP, bu düzenlemelerin Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesini talep etti.

CHP, engelli yurttaşlara araç alımlarında ÖTV istisnasının daraltılması düzenlemesinin de yer aldığı "7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sol 2), konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.