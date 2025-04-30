CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Hakkında Yargılama Başladı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Yargılanıyor

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik iddiaları nedeniyle yargılanmasına başlandı. Aydın, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarıyla karşı karşıya kalıyor ve 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşmanın Detayları

Duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirildi. Duruşmaya katılan Aydın, avukatları ve izleyiciler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ile partililer de yer aldı.

Aydın, savunmasında üzerindeki suçlamaları reddederek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatini talep etti. Aydın'ın avukatları da benzer şekilde beraat isteminde bulundular.

Gerilime Sebep Olan Tartışmalar

Duruşmaya katılan Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, herkesin siyasete katılabileceğini, ancak yargının bu sürece alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın tepkisi, duruşmada gergin anların yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı, Altay’ın sözleri üzerine duruşmaya ara verdi ve Altay'ın salondan çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme, Aydın'la ilgili 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, ancak 'yurt dışına çıkış yasağı' kararının devamına hükmetti. Duruşma, 20 Haziran tarihine ertelendi.

Özgür Özel Duruşmayı Takip Etti

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Özel, Aydın'ın ve Gençlik Kolları’nın arkasında olduklarını vurguladı. Partisi üzerinden disiplin ve kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten Özel, Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı duruma da dikkat çekerek, 'Ahlaki, psikolojik üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluk enerjimizle iktidara yürümeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Gürlek'in terörle ilgili geçmişındaki görevleri ve maruz kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak, Aydın'ın paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi. Aydın'ın, bu nedenle alenen hakaret ve hedef gösterme suçlarından ceza alabileceği ifade ediliyor.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), açıklamalarda bulundu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), açıklamalarda bulundu.