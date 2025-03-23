CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Niğde'de Ön Seçim Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de ön seçim yaparak partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Niğde'de Ön Seçim Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Niğde'de Ön Seçim Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlediği ön seçim için Niğde'ye geldi.

Sandıkların kurulduğu Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Adem, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ön seçim kapsamında oy kullanan büyük bir kalabalığın olduğunu ifade etti.

Üye olmayanların da "dayanışma sandıkları" aracılığıyla haklarını savunmak için oy kullandığını belirten Adem, "Bugün burası bakın ne kadar kalabalık. Partili olan üye arkadaşlarımız var, partili olmayan bir sürü insan var. İnsanlar, 'Hukukun olduğu, demokrasinin tam sağlandığı bir devlette yönetilmek istiyoruz' diyor." şeklinde konuştu.

Erhan Adem, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim belediye başkanlarımız dürüst ve namuslu insanlardır. Hiçbir terör örgütüyle bağlantıları yoktur. Belediye başkanlarımız müthiş işler yapıyor. Kent Lokantası açtılar, sosyal adaleti, sosyal gıdayı, yardımları çoğalttılar. Biz ülkemizi hak ettiği yere getirecek bir partiyiz. İnsanlarımızın daha güzel şartlarda mutlu bir yaşantısı olacak."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (sol 2), partisinin gelecek genel seçimlerdeki...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (sol 2), partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim için Niğde'ye geldi. Sandıkların kurulduğu Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Adem, gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (sol 2), partisinin gelecek genel seçimlerdeki...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (sol 2), partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim için Niğde'ye geldi. Sandıkların kurulduğu Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Adem, gazetecilere açıklamada bulundu.

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