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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Çanakkale'de İktidar Mesajı Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Çanakkale'de yaptığı konuşmada partinin iktidara geleceğine inandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Çanakkale'de İktidar Mesajı Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Çanakkale'de İktidar Mesajı Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Çanakkale'de düzenlenen "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Karatepe, partisinin bir sonraki seçimde iktidara geleceğine olan inancını bir kez daha vurguladı.

Toplantıda konuşan Karatepe, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sonraki seçimden sonra iktidara geleceğimize samimi olarak inanan bir parti olduğumuzu buradan ifade etmek isterim." dedi. Türkiye’yi dolaşarak sokaktaki vatandaşlardan iş insanlarına kadar birçok kesimle bir araya geldiklerini belirten Karatepe, bu buluşmalardan edindikleri izlenimlerin olumlu yönde olduğunu kaydetti.

Karatepe, şunları ekledi: "Bütün anketler bunu gösteriyor. Gittiğimiz yerde edindiğimiz izlenim bize bu durumun net bir biçimde bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz sandık ne zaman vatandaşın önüne gelirse gelsin ki onun bir an önce gelmesi gerektiğini her yerde, başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz ifade ediyoruz. O sandık geldiğinde milletin iradesi açıldığında ortaya çıkacak ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının başlangıcı olacağını biliyoruz."

Karatepe, düzenlenen toplantıların bir seçim çalışması olmadığını da vurguladı. CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, toplantının amacı olarak ülkenin ve Çanakkale'nin ekonomik geleceğini konuşmak ve çözüm yolları üretmek olduğunu belirtti.

Toplantıya, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan ile partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantıya katıldı.

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