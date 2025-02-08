CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş Kocaeli'de Eğitim Buluşmaları'na Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Kocaeli'de Eğitim Buluşmaları Programında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kocaeli'de gerçekleştirilen "Eğitim Buluşmaları" programına katılarak eğitimdeki sorunların önemine dikkat çekti. Özçağdaş, "İktidarıyla, muhalefetiyle bu ülkenin kurumlarıyız." ifadeleriyle, eğitim meselelerinin karşılıklı diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'nin Rolü ve CHP'nin Geleceği

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Özçağdaş, Kocaeli'nin Türkiye sanayisi ve ekonomisinin önemli illerinin başında geldiğini belirtti. CHP'nin muhalefet konumunda olduğu bu dönemde Kocaeli'nin, önümüzdeki yerel seçimlerde ulaşmayı hedeflediği başarıların merkezi olacağını savundu.

Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemi hatırlatan Özçağdaş, "Türkiye'de bugün yaşadığımız sorunların tamamı, eğitim sisteminin 1950'lerden bu yana her geçen gün geriye götürülmesi sebebidir." dedi. Eğitim alanında yaşanan kaynak ve güç dağılımındaki adaletsizliklere de değinerek, mevcut iktidarın uygulamalarını eleştirdi.

Yeni Eğitim Programlarına Işık Tutacak Raporlar Bekleniyor

Özçağdaş, eğitim alanında yapacakları çalışmalara yönelik olarak, "İllerden, ilçelerden gelecek raporları bekliyoruz. Onlar bize ışık tutacak çünkü burada ciddi saha uzmanlığı var." diyerek, eğitimin sorunlarını yerel düzeyde yaşayanların görüşlerinin önemini vurguladı.

Programa Katılan İsimler

Eğitim Buluşmaları programına; CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programına katıldı. Programda, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve sendika temsilcileri de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programına katıldı. Programda, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve sendika temsilcileri de yer aldı.