CHP Genel Başkanı Özel’den Filistin Desteği: "Filistin’in Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin davasına destek vererek, Türkiye'nin Orta Doğu'daki sessizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:06
CHP Genel Başkanı Özel’den Filistin Desteği: "Filistin’in Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve Türkiye solunun Filistin davasının yanında olduğunu vurguladı. Manisa'da, Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu iftar çadırına katılan Özel, burada vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Dünyanın Kötü Bir Dönemden Geçtiği Uyarısı

Özel, dünyanın kötü bir dönemden geçtiğini belirterek, Ukrayna, Filistin ve Suriye'de devam eden savaşlardan bahsetti. "Son günlerde Suriye'deki çatışmaların yeniden başlamasıyla endişe içinde izliyoruz. Suriye'de bir an önce sükunetin hakim olmasını bekliyoruz. Kardeşin kardeşi katletmesi istemiyoruz" dedi.

Orta Doğu Gelişmeleri ve Türkiye'nin Tutumu

Özel, Orta Doğu'daki gelişmelerin arkasındaki güçleri bildiklerini ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i işgal etmek ve insanları sürmek amacıyla hareket ettiğini belirtti. Özel, "Türkiye, İsrail'in devlet terörüne ve Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır" diye uyardı.

CHP'nin Filistin Desteği Tarihsel Birse

Özel, Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in dostluğuna ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına olan bağlılığına atıfta bulunarak, "CHP ile Türkiye solu, Filistin davasının yanında ve Filistinlilerin arkasındadır" şeklinde konuştu.

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