CHP Genel Başkanı Özel: İBB İhalelerinde Ekrem İmamoğlu'nun İmzası Yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ihalelerine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayarak, Ekrem İmamoğlu'nun bu ihalelerde imzasının bulunmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:29
CHP Genel Başkanı Özel: İBB İhalelerinde Ekrem İmamoğlu'nun İmzası Yok

CHP Genel Başkanı Özel, İBB'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Saraçhane'deki İBB binasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İmzası Olmayan İhalelerden Sorumlu Tutulamaz

Özel, İmamoğlu'nun bu ihalelerin hiçbirinde imzasının olmadığını ifade ederek, "Normalde belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz," dedi.

Saraçhane, İstanbul'un Simge Mekanı

Basın toplantısında Saraçhane'nin önemine dikkat çeken Özel, "İstanbul'un kim tarafından yönetilmesi isteniyorsa, bu irade burada devralınır. 15 Temmuz darbesi sırasında da İBB'yi ele geçirmek isteyenler buraya yönelmişlerdi," ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları ve İmamoğlu'nun Destanı

Özel, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde halkın desteğini kazanarak İstanbul'un son seçilmiş belediye başkanı olduğunu belirtti. "İstanbullular, seni yönetmeni istiyoruz, dedi," şeklinde konuştu.

CHP ve AKP Arasındaki Siyasi Çatışma

Türkiye siyasetinde kazananlar ve kaybedenlerin bulunduğunu vurgulayan Özel, "Şu ana kadar yenilmeyen tek kişi Ekrem İmamoğlu. O, her seçimde Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi," şeklinde ifade etti.

106 Kişinin Tutuklanması ve Haksızlıklar

Özel, devam eden soruşturmanın yöntemlerine dair eleştirilerde bulundu ve "Ortada haksız ve hukuksuz bir durum var. Bu 106 kişide, gözaltına alınanlar arasında bilmediğimiz isimler var," diyerek tutuklamaların nasıl yapıldığına dair sorunları gündeme getirdi.

Gizli Tanık İfadeleri ve Medya Eleştirisi

Basın toplantısında, gizli tanık ifadelerinin somut delillerle desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Özel, medya kuruluşlarının süreci yeterince yansıtmadığını belirtti. "Merkez medyaya sesleniyorum, CHP seçmeni sizi izliyor. Üzerinize düşen görevleri yapmalısınız," dedi.

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