CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Kürt Sorunu için Hızla Adım Atmalıyız'

Özgür Özel, Canlı Yayında Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Özellikle Kürt sorunu ve demokratikleşme paketine dikkat çekerek, "Meclis zemininde tam yetkili komisyon eliyle hızlı şekilde Kürt sorununu çözecek, Türkiye'nin demokrasi sorununu çözecek demokratikleşme paketinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. O komisyona şehit aileleri, mağdurlar dahil edilmeli ve onların rızası alınmalı" ifadelerini kullandı.

Kopenhag Kriterleri ve Vize Sorunları

Özel, Kopenhag kriterleri konusunda Türkiye'nin sınıfta kaldığını savunarak, seçimi kazanmaları halinde bu kriterleri hayata geçireceklerini belirtti. Ayrıca, Brüksel temaslarında Türkiye'nin vize sorununu dile getirdiğini ifade etti.

İstanbul İl Başkanlığı Süreci

Özel, İstanbul İl Başkanlığında yaşanan dava sürecini de gündeme getirerek, "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e dava açtılar. İl binamızın girişinde bir kedimizin olması gündeme gelmedi" dedi.

Enflasyon ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Enflasyon konusuna da değinen Özel, Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşürmek için geldiğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Özel, Erdoğan'ın enflasyon sürecindeki tutumuna eleştirilerde bulundu.

Erken Seçim ve Cumhurbaşkanı Adaylığı

Erken seçim süreçlerine de değinen Özel, 23 Mart'ta sandığa gideceklerini ve şu anki tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti. "Ben kendim aday değilim. Kararımı verdim, 'Şu aday' demedim" diyerek vatandaşların da sürece katılacağını vurguladı.

Komisyonun Oluşturulması ve Mağdurların Rızası

Ayrıca, Özel, şehit yakınları ve gazilerin de yer alacağı bir komisyon kurulmasının önemine dikkat çekerek, bu süreçte bu kişilerin rızasının alınması gerektiğini belirtti.

Özel, son olarak Vedat Milor ile ilgili başlatılan soruşturmaya atıfta bulunarak, "Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok, önünde kuyruk var" dedi.