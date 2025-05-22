CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik Mitinginde Yolsuzluk İddialarını Eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası partisi tarafından Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde, Özel, Pendik'te yerel seçimlerde yüksek oy almış olsalar da kaybettiklerini belirtti. "Bütün Pendikliler bilsin ki biz kaybettiği seçimi ülkenin demokrasisinin kazancı sayan İsmet Paşa'nın geleneğinden geliyoruz," diyerek, partilerinin bu gelenekten geldiğini vurguladı.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 62 gündür hapiste olduğunu hatırlatarak, kendisine iftira atıldığını savundu. Soruşturma sürecinde son dönemde ortaya atılan iddiaları ise "ibretlik" olarak nitelendirdi. "560 milyar yolsuzluk var," dediklerini aktaran Özel, oysa 6 yıldır İstanbul’u yönettiklerini ve 6 yıllık bütçenin 490 milyar lira olduğunu belirtti. "Bu paranın yüzde 60-70’i personel maaşı. Personele hiç maaş vermeseniz, hiç asfalt dökmeseniz, hiç çöp toplamasanız, 490 milyarın 350 milyarı personel maaşı... Diyorlar ki '560 milyar yolsuzluk var.' Bir lirasını ispat edemediler," diye konuştu.

Soruşturma sürecindeki iddiaların asılsız olduğunu öne süren Özel, arkadaşlarına güvendiklerini ve bir an önce iddianamenin hazırlıklarının tamamlanmasını talep ettiklerini ifade etti. İmamoğlu’na ait cep telefonunun bulunmasına ilişkin olarak, "'Telefon bulduk' diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı bir telefon. Bu telefon, İstanbul Büyükşehir’e geçince Özel Kalem’e yönlendirildi. Beş yıldır hiç arama yapılmadan bekleyen bir telefon," şeklinde konuştu. Telefonun numarasını da hatırlatan Özel, "'Telefon buldum' diye sevinen budalalara, telefonu bulan Graham Bell bile sizin kadar sevinmedi,' dedi.

TÜİK kaynaklarına göre 4 aylık enflasyonun yüzde 13 olduğunu aktaran Özel, yarından itibaren işçi sendika ve konfederasyonlarına ziyaretler düzenleyeceklerini belirtti. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

İmamoğlu’nun serbest bırakılması için başlattıkları imza kampanyasında 15 milyonu geçtiklerini duyuran Özel, "20 milyonuncu imzayı notere tespit ettirdikten sonra, 8 milyon kalan imzayı teker teker geriye sayacağız. Buradan endişeli olan herkese söylüyoruz. İmzalar bize emanet, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine emanet. Onu kimseye vermeyiz," dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Pendik Sahil Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Pendik Sahil Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.