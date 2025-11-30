CHP Kurultayı'nda Pikachu Sürprizi

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın son gününde, seçimlerin yapıldığı salonda bir kişi Pikachu kostümüyle ilgi çekti; birçok kişiyle fotoğraf çektirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:19
Kurultayda ilginç görüntü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'na bir kişi Pikachu kostümüyle katıldı.

Kurultayın son gününde, 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapıldığı sırada salonda Pikachu kostümü giymiş bir kişi yer aldı.

Büyük ilgi gören Pikachu kostümlü şahısla çok sayıda delege ve ziyaretçi fotoğraf çektirdi; görüntüler kurultay alanında dikkat çekti.

