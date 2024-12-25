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CHP'li Aykut Kaya, Alanya'daki Akaryakıt Tesisinin Kapatılmasını Talep Etti

CHP'li Aykut Kaya, Alanya'daki akaryakıt dağıtım tesisinin kapasite artışını eleştirerek, tesisin kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:00
CHP'li Aykut Kaya, Alanya'daki Akaryakıt Tesisinin Kapatılmasını Talep Etti

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya'nın bir sanayi kenti olmadığını vurgulayarak, ilçede kapasite artışı yaptığını iddia ettiği akaryakıt dağıtım ve depolama tesisinin kaldırılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Alanya'nın turizm potansiyelinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, tesisin başlangıçta sadece Alanya ve Gazipaşa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için izin alındığını belirtti. Ancak mevcut tesisin, Mersin, Fethiye, Burdur, Isparta, Afyon ve Konya'ya dağıtım yaptığına dikkat çekti.

Tesisin genişletirilmesi sürecinde, şamandıra sistemi ile başlayan ve 400 metrelik dev tankerlerin yanaşabileceği bir dolfen iskelesine kadar uzanan kapasite artışlarının, tesisin Türkiye'nin en büyük akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi olma potansiyeli taşıdığını öne sürdü.

Kaya, "Bırakın kapasite artışını, bu tesisin bölgeden tamamen kaldırılıp Mersin gibi bir sanayi bölgesine taşınmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımız Murat Kurum ve hükümetimizi bu konuya acilen müdahale etmeye davet ediyorum. Alanya, kesinlikle bir sanayi kenti değildir." dedi.

Ayrıca Kaya, "Dünya genelinde sıfır sızıntı ile çalışan bu ölçekte bir akaryakıt tesisine örnek yoktur ve Alanya'da yaşanacak en ufak bir sızıntının, sadece bölge turizmine değil, Türkiye ekonomisine de büyük zarar verebileceğini" ifade etti.

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