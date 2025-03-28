CHP'li Emir'den Sevindirici Açıklama: 42 Genç Serbest Bırakıldı

CHP'den Ankara Adliyesi'nde Önemli Açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan gençlerle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Emir, Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, sorgusu planlanan 44 gencin 2'sinin adli kontrol şartıyla, 42'sinin ise doğrudan serbest bırakıldığını açıkladı. Bu gelişmeyi sevindirici olarak nitelendiren Emir, sürecin hızlandırılmasına katkı sağlayan emniyet ve savcılar için teşekkür etti.

Olumsuz Müdahalelere Dikkat Çekti

Emir, olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanıldığını ileri sürerek, gereksiz yere ters kelepçe uygulamaları ve gaz sıkma gibi durumların yaşandığını vurguladı. Ancak gözaltı sürecindeki hukuk dışı uygulamalara rastlamadıklarını da ifade etti.

Toplantıda, Emir'in değerlendirmelerine göre bugün sorgusu planlanan 44 gencin durumu hakkında şu bilgileri verdi: "9 gencimizin sorgusu için bekliyorduk, 7'sinin sorgusu tamamlandı, 2'sinin ise yapılacak. Umuyoruz ki onlar da bayram öncesinde ailelerine kavuşurlar."